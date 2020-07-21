21 июля. Mossovetinfo.ru – Более 10 килограммов радиоактивной черники было обнаружено на сельскохозяйственном рынке в Мытищах, сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



Пария черники с превышением содержания цезия была обнаружена специалистами государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы «Терветуправление № 2» в ходе проходящего в Подмосковье месячника по безопасности продукции растительного происхождения.



О факте обнаружения опасной партии черники было проинформировано управление Роспотребнадзора по Московской области.



Сообщается, что в рамках месячника по безопасности продукции растительного происхождения «Овощи и фрукты, ягоды грибы – безопасный урожай», в Подмосковье проведено более 40 тысяч анализов овощей, фруктов и бахчевых культур. В общей сложности проверено более 700 тонн продукции.