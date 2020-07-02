2 июля. Mossovetinfo.ru – С 1 июля в Московской области открыты 149 зон отдыха у воды, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.



105 зон отдыха – муниципальные, 44 частных, на 49 пляжах можно купаться в водоемах, на остальных для купания оборудованы специальные бассейны. Все пляжи оборудованы парковками, кабинками для переодевания, контейнерами для мусора, спасательными вышками. Везде, где разрешено купание в водоемах, дежурят спасатели.



При посещении пляжей необходимо соблюдение санитарных норм, на пляжах должна быть нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, проводиться дезинфекция шезлонгов после каждого отдыхающего, персонал должен быть масках, раздевалки и душевые должны проходить санитарную обработку не менее 1 раза в день.