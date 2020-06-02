2 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 732 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлено 40 455 случаев. На данный момент в регионе заражен 31 151 человек. Вылечились 8 809 человек, умерли – 495 человек.



В России выявлен 423 741 случай во всех регионах. В Москве зафиксировано 185 374 случая заболевания.