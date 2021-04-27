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Город (Москва и область)     27.04.2021 14:22

В Подмосковье запустят программу реновации жилья - Воробьев

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Теги:  Московская область  Подмосковье  Андрей Воробьев  программа реновации 

27 апреля. Mossovetinfo.ru — Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона анонсировал запуск в Подмосковье программы реновации.

«Благодаря принятым решениям на федеральном уровне мы можем приступить к большой программе, ... в результате которой огромное количество людей будет жить в современных комфортных условиях», - заявил Воробьев.

По словам губернатора, программа реновации подразумевает замену ветхого жилья, в котором невозможно жить в XXI веке, на современное.

Помимо этого, Воробьев заявил, что до конца 2023 года в Подмосковье планируется решить проблему обманутых дольщиков.

Программа реновации жилья стартовала в Москве в августе 2017 года. В рамках программы предусмотрено расселение 5 174 домов, в которых проживает около 1 миллиона москвичей. К концу апреля 2021 года по программе реновации в Москве было построено 102 дома, более 80 из них передано под заселение.

23 декабря 2020 года Госдума приняла закон о комплексном развитии территорий («закон о всероссийской реновации»). Новый закон предполагает возможность комплексного развития территорий в регионах России при наличии региональных адресных программ сноса и реконструкции многоквартирных домов.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  Андрей Воробьев  программа реновации 

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