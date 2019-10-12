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Город (Москва и область)     12.10.2019 10:55

В составе Рублево-Архангельской линии метро может появиться станция «Пресня»

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Теги:  метро  метрополитен  Рублево-Архангельская линия 

12 октября. Mossovetinfo.ru – В составе будущей Рублево-Архангельской линии метро может появиться станция «Пресня». Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Марат Хуснуллин.

Ее планируется построить между станциями «Народного ополчения» и «Шелепиха». Планировка станции должна завершиться в 2020 году.

Новая линия пройдет от станции «Шелепиха» на запад Москвы до станции «Рублево-Архангельская». Она соединит Большую Кольцевую линию с Арбатско-Покровской линией. В дальнейшем Рублево-Арханегльскую линию планируется продлить за МКАД.

Общая протяженность новой ветки метро составит 17 километров, на ней будет расположено семь станций. Полностью ветку планируется достроить к 2020 году.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Рублево-Архангельская линия 

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