12 октября. Mossovetinfo.ru – В составе будущей Рублево-Архангельской линии метро может появиться станция «Пресня». Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Марат Хуснуллин.
Ее планируется построить между станциями «Народного ополчения» и «Шелепиха». Планировка станции должна завершиться в 2020 году.
Новая линия пройдет от станции «Шелепиха» на запад Москвы до станции «Рублево-Архангельская». Она соединит Большую Кольцевую линию с Арбатско-Покровской линией. В дальнейшем Рублево-Арханегльскую линию планируется продлить за МКАД.
Общая протяженность новой ветки метро составит 17 километров, на ней будет расположено семь станций. Полностью ветку планируется достроить к 2020 году.
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