12 октября. Mossovetinfo.ru – Усадьбу Латышевых — Бахрушиных — Бардыгиных, построенную в начале XIX века, отреставрируют в Москве, сообщает портал mos.ru.



Здание, расположенное на улице Воронцово поле, называют домом беседующих змей, так как светильники на аттиках и ограде украшены скульптурными изображениями змей. Здание несколько раз перестраивалось, над его строительством в разное время работали архитекторы Александр Иванов, Карл Гиппиус и Иван Барютин. В советское время в здании располагались Госплан, затем различные научные институты. С 1952 года в здании размещается посольство Индии.



В рамках реставрационных работ специалисты восстановят декоративную отделку фасада, керамическую облицовку, декоративный парапет и штукатурный слой. На кровле здания восстановят старинный фонарь и металлическое завершение. Также будут отреставрированы металлические вазоны на аттиках и система водостока здания.



Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому все работы будут проходить под контролем Мосгорнаследия.