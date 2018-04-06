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Город (Москва и область)     06.04.2018 21:07

Вестибюль и часть платформы станции «Кутузовская» закроют 9 апреля на ремонт

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Теги:  метро  метрополитен  станция Кутузовская  Филевская линия 

6 апреля. Mossovetinfo.ru – Северный вестибюль станции «Кутузовская» Филевской линии московского метро и платформу, откуда поезда следуют из центра, закроют 9 апреля. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

Северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы — до 1 июня.

В этот же день, 9 апреля, противоположная часть платформы станции возобновит работу после ремонта. Поезда, следующие в центр, будут останавливаться здесь для посадки и высадки пассажиров из всех вагонов, кроме первого.

Работы проводятся в рамках масштабной реконструкции Филевской линии.


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Теги: 
метро  метрополитен  станция Кутузовская  Филевская линия 

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