6 апреля. Mossovetinfo.ru – Северный вестибюль станции «Кутузовская» Филевской линии московского метро и платформу, откуда поезда следуют из центра, закроют 9 апреля. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы — до 1 июня.



В этот же день, 9 апреля, противоположная часть платформы станции возобновит работу после ремонта. Поезда, следующие в центр, будут останавливаться здесь для посадки и высадки пассажиров из всех вагонов, кроме первого.



Работы проводятся в рамках масштабной реконструкции Филевской линии.