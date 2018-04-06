6 апреля. Mossovetinfo.ru – Северный вестибюль станции «Кутузовская» Филевской линии московского метро и платформу, откуда поезда следуют из центра, закроют 9 апреля. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.
Северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы — до 1 июня.
В этот же день, 9 апреля, противоположная часть платформы станции возобновит работу после ремонта. Поезда, следующие в центр, будут останавливаться здесь для посадки и высадки пассажиров из всех вагонов, кроме первого.
Работы проводятся в рамках масштабной реконструкции Филевской линии.
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