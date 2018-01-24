Владимир Путин посетил «Дом Высоцкого»

24 января. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин посетил в среду «Дом Высоцкого» в Москве» и ознакомился с проектом реставрации центра-музея. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Кроме того, глава государства также посетил репетицию театральной постановки «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!».



Владимиру Высоцкого 25 января исполнилось бы 80 лет.