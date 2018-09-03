3 сентября. Mossovetinfo.ru – Информация о превышении содержания сероводородав воздухе на юго-востоке Москвы в 15 раз не соответствует действительности, сообщили в департаменте природопользования и окружающей среды.



Предельно-допустимая концентрация сероводорода на юго-востоке Москвы действительно была превышена в вечерние часы воскресенья и утренние часы понедельника, однако превышение наблюдалось в 15, а в 2,5 раза.



По данным Всемирной организации здравоохранения, опасным для здоровья людей является превышение ПДК сероводорода в 300 раз.