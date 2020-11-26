26 ноября. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения Москвы на своем официальном сайте опубликовал данные о смертности от коронавируса в октябре.



Всего в октябре в Москве скончалось 13 718 человек, что на 3 262 больше, чем в октябре прошлого года. По сравнению со смертностью в среднем за октябрь превышение составило 3 173 случая (10 479 в 2017, 10 701 в 2018, 10 456 в 2019).



Коронавирус, как основная причина смерти, зафиксирован в 3 573 случаях, что полностью обосновывает всю избыточную смертность в октябре.



Непосредственно коронавирус как причина смерти был установлен в 2 235 случаях. В том числе к случаям смерти от коронавируса был отнесен 201 случай, когда прижизненные и посмертные тесты на коронавирус показали отрицательный результат, но коронавирус как причина смерти был определен по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков.



Еще 1029 человек в октябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. В 309 случаях COVID-19 оказал существенное влияние на развитие других заболеваний.



Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет:



- 2,13%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной,

- 4,3%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.



Также сообщается, что по сравнению с сентябрьскими показателями показатели смертности непосредственно от коронавируса и от ковида, как сопутствующего заболевания сократились соответственно на 9% и на 16%.