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Город (Москва и область)     06.04.2021 19:43

Власти Москвы утвердили условия двух выпусков облигаций на сумму 140 миллиардов рублей

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Теги:  Бюджет Москвы  займы  облигации 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Правительство Москвы утвердило условия выпуска облигационных займов на общую сумму в 140 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Департаменту финансов Москвы предоставляется право разместить два выпуска облигаций с постоянным купонным доходом. Объем каждого выпуска составит 70 миллиардов рублей. Облигации будут размещены на Московской бирже в форме аукциона.

Первый выпуск облигаций будет действовать с 27 апреля 2021 года по 22 апреля 2024 года. Ставка дохода по облигациям первого выпуска составит 6,55% годовых.

Облигации второго выпуска будут действовать с 27 апреля 2021 года по 20 апреля 2026 года. Ставка дохода по ним составит 7,2% годовых.

Привлеченные за счет облигаций средства будут направлены на финансирование крупных инфраструктурных проектов в Москве.

Бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы был принят Мосгордумой 9 декабря прошлого года. Бюджет был принят дефицитным и предусматривает выход на рынок внешних заимствований.

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Теги: 
Бюджет Москвы  займы  облигации 

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