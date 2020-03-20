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Город (Москва и область)     20.03.2020 10:07

Власти Подмосковья рекомендовали владельцам закрыть кинотеатры в ТРЦ Из-за коронавируса

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Теги:  Московская область  коронавирус  ТРЦ  кинотеатры  рекомендации 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Московской области рекомендовали владельцам торгово-развлекательных центров области приостановить работу расположенных в них кинотеатров, из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Подмосковья.

Появившуюся информацию о закрытии самих ТРЦ в пресс-службе объяснили технической ошибкой.

С 12 марта постановлением губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Отменены массовые мероприятия, школьникам и студентам разрешено перейти на дистанционное обучение, работодателям рекомендовали по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.


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Теги: 
Московская область  коронавирус  ТРЦ  кинотеатры  рекомендации 

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