20 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Московской области рекомендовали владельцам торгово-развлекательных центров области приостановить работу расположенных в них кинотеатров, из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Подмосковья.



Появившуюся информацию о закрытии самих ТРЦ в пресс-службе объяснили технической ошибкой.



С 12 марта постановлением губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Отменены массовые мероприятия, школьникам и студентам разрешено перейти на дистанционное обучение, работодателям рекомендовали по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.