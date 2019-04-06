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Город (Москва и область)     06.04.2019 09:39

Восемь станций фиолетовой ветки метро закрыли до 11 апреля

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Теги:  метро  метрополитен. Таганско-Краснопресненская линия  Некрасовская линия 

6 апреля. Mossovetinfo.ru – Восемь станций Таганско-Краснопресненской московского метро закрыли с 6 по 10 апреля включительно для строительства Некрасовской линии. В районе закрытых станций изменилась схема движения.

Закрыты станции «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники».

Поезда ходят между станциями «Планерная» и «Пролетарская». Интервалы между поездами увеличены.

Станции откроют утром 11 апреля.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен. Таганско-Краснопресненская линия  Некрасовская линия 

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