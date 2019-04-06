6 апреля. Mossovetinfo.ru – Восемь станций Таганско-Краснопресненской московского метро закрыли с 6 по 10 апреля включительно для строительства Некрасовской линии. В районе закрытых станций изменилась схема движения.



Закрыты станции «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники».



Поезда ходят между станциями «Планерная» и «Пролетарская». Интервалы между поездами увеличены.



Станции откроют утром 11 апреля.