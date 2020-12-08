8 декабря. Mossovetinfo.ru - За два месяца московские врачи поставили почти 430 тысяч диагнозов с помощью технологий искусственного интеллекта, сообщается на портале mos.ru.



Алгоритм содержит 265 групп диагнозов из актуального списка международной классификации болезней. На основании жалоб пациента он подбирает три наиболее вероятных диагноза.



Врач может принять какой-то из предложенных вариантов, или отправить пациента на дополнительные обследования и консультации. В таком случае сервис предложит врачу пакетные назначения на необходимые обследования. При этом, при необходимости врач может самостоятельно добавить какие-то обследования и консультации, которые не предложила машина. В систему включены пакетные назначения по 54 группам диагнозов, которые покрывают до 90 процентов обращений в поликлинику.



Новая система заработала во всех столичных поликлиниках с осени текущего года. Она позволяет врачу существенно сократить время на диагностику каждого пациента, а будущем должна повысить и качество диагностики.