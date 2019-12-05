5 декабря. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Москва – с заботой об истории» в центрах «Мои документы» открылась выставка «Контрнаступление: переломный момент», посвященная переходу от обороны Москвы к наступлению в 1941–1942 годах, сообщается на портале mos.ru.
Основу выставки составляют документы и фотографии военных лет, которые москвичи передали в Главархив Москвы. Кроме того, на выставке представлены документы военных лет, рассекреченные ФСБ. В частности, посетители могут увидеть документы, посвященные работе спецшколы НКВД, которая готовила разведывательные и диверсионные группы, об их работе в тылу врага, а также о действиях партизанского отряда, созданного из работников госбезопасности и органов внутренних дел.
Все представленные УФСБ Москвы и Московской области документы также можно увидеть в библиотеке «Московской электронной школы».
Основной задачей проекта «Москва – с заботой об истории» является преемственность поколений. Проект нацелен на то, чтобы рассказать молодежи реальную историю войны, показать ее глазами очевидцев, сохранить историческую память о героях, которые принесли мир стране.
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