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Город (Москва и область)     05.12.2019 08:23

Выставка, посвященная Битве за Москву, открылась в центрах «Мои документы»

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Теги:  Мои документы  выставки  Великая Отечественная война  Битва за Москву 

5 декабря. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Москва – с заботой об истории» в центрах «Мои документы» открылась выставка «Контрнаступление: переломный момент», посвященная переходу от обороны Москвы к наступлению в 1941–1942 годах, сообщается на портале mos.ru.

Основу выставки составляют документы и фотографии военных лет, которые москвичи передали в Главархив Москвы. Кроме того, на выставке представлены документы военных лет, рассекреченные ФСБ. В частности, посетители могут увидеть документы, посвященные работе спецшколы НКВД, которая готовила разведывательные и диверсионные группы, об их работе в тылу врага, а также о действиях партизанского отряда, созданного из работников госбезопасности и органов внутренних дел.

Все представленные УФСБ Москвы и Московской области документы также можно увидеть в библиотеке «Московской электронной школы».

Основной задачей проекта «Москва – с заботой об истории» является преемственность поколений. Проект нацелен на то, чтобы рассказать молодежи реальную историю войны, показать ее глазами очевидцев, сохранить историческую память о героях, которые принесли мир стране.


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Карта места

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Теги: 
Мои документы  выставки  Великая Отечественная война  Битва за Москву 

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