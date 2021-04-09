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Город (Москва и область)     09.04.2021 14:50

Юбилей полета Гагарина и День космонавтики отметят на ВДНХ концертами, фестивалями

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Теги:  ВДНХ  космос  юбилей  Гагарин  фестиваль 

9 апреля. Mossovetinfo.ru - В преддверии 60-летия легендарного полета Юрия Гагарина, к юбилейному Дню космонавтики, большую праздничную программу с бесплатными экскурсиями, спектаклями и концертами подготовили на ВДНХ. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе выставки.

В мероприятиях примут участие космонавты – Герои России, ученные.

В центре «Космонавтика и авиация» пройдет презентация новых космических экспонатов, концерты и спектакли, и 11 апреля состоится первый Всероссийский космический диктант. В Москве. Чтобы написать диктант в центре «Космонавтика и авиация» и вживую увидеть легенд космонавтики, а также других звездных гостей, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте ВДНХ.

Ожидается прямое включение с космической станции во время Всероссийского космического диктанта.

Один из концертов пройдет 12 апреля в оранжерее павильона № 14 Азербайджанской Республики.

В воскресенье 11 апреля и в понедельник, 12 апреля, в 13:00 и 15:30 по территории ВДНХ пройдут тематические экскурсии, посвященные Дню космонавтики.

10-12 апреля по территории ВДНХ пройдет международный фестиваль «Пора в космос» на котором посетители смогут встретиться с легендами отечественной космонавтики — ветеранами-космонавтами.

В пятницу, 9 апреля, космический корабль «Ю.А.Гагарин» с тремя космонавтами на борту пристыковался к Международной космической станции.

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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  космос  юбилей  Гагарин  фестиваль 

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