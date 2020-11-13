13 ноября. Mossovetinfo.ru – Около 120 тысяч москвичей в течение ближайших трех лет получат новые квартиры в рамках программы реновации жилья, сообщил на заседании комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.



По словам Загрутдинова, до конца 2022 года в Москве по программе реновации будет построено 3,8 миллиона квадратных метров жилья. Это позволит переселить в новые квартиры 118 тысяч москвичей.



Загрутдинов напомнил слова мэра Москвы Сергея Собянина, который ранее сообщил, что в настоящее время в рамках программы реновации идет или уже закончено переселение 183 домов. Новые квартиры москвичи получили в 58 новостройках. Всего переселяется 27 тысяч человек, из которых 21,6 тысячи человек уже переехали.



По программе реновации построено уже 75 ломов, ведется проектирование и строительство еще 260 домов.