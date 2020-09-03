3 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве запущено движение по дороге Марьино – Саларьево и прямому выезду из Коммунарки на МКАД. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса столицы.



Дорога Марьино – Саларьево проходит параллельно Киевскому и Калужскому шоссе – от улицы Адмирала Корнилова (в районе Хованского центрального кладбища) до автодороги М3 – Середнево – Марьино – Десна и стала их дублером на этом участке.



Строительство новой трассы общей длиной 13,6 км началось в декабре 2017 года и заняло менее трех лет. Строительство новой трассы общей длиной 13,6 км началось в декабре 2017 года и заняло менее трех лет.



Теперь в ТиНАО появилась полноценная четырехполосная магистраль. Вдоль дороги установлены 22 автобусные остановки общественного транспорта и 11 светофоров.