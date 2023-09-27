Зарегистрировано право собственности Москвы на первый в России роботизированный архивный комплекс

29 сентября — Mossovetinfo.ru — Специалистами Управления Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости внесены записи о регистрации права собственности города Москвы в отношении объектов недвижимости, составляющих ультрасовременный архивный комплекс Центрального архива города Москвы в поселении Вороновское, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе Росреестра.



В частности, зарегистрированы права на здание фондохранилища, площадью порядка 56 тыс кв. м, и здание центра управления архивом, площадью свыше 11,5 тыс. кв. м, расположенные по адресу: Варшавское шоссе, д.1А, стр. 1, 2.



Система управления архивом основана на современных технологиях, включая роботизированную линию поиска, загрузки и выгрузки документов, конвейеры, роботов-манипуляторов и краны с телескопическими вилами. Для сохранности документов создадут искусственный микроклимат с пониженным содержанием кислорода. Благодаря новому комплексу значительно сократятся сроки поиска и выдачи документов из Главархива Москвы.



"Архивный комплекс в Новой Москве – это уникальный объект не только для столицы, но и первый роботизированный архив в России, большинство функций в котором будут реализованы без участия человека. Общая площадь объектов, права собственности на которые зарегистрированы Управлением, составляет 67 625 кв. метров., — комментирует Сергей Исмунц, заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве. — Учитывая высокую социальную значимость объекта и особый контроль со стороны Мэра и Правительства Москвы, процедура регистрации прав осуществлена максимально оперативно в установленные законом сроки", - сообщает пресс-служба.