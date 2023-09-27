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Зарегистрировано право собственности Москвы на первый в России роботизированный архивный комплекс
29 сентября — Mossovetinfo.ru — Специалистами Управления Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недв...
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28.09.2023, 11:26
Ракова сообщила о снижении заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве на 18% с начала недели
28 сентября — Mossovetinfo.ru — Ситуация с распространением вирусных инфекций в Москве стабилизировалась и на сегод...
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Город (Москва и область)
27.09.2023, 17:03
Собянин 27 сентября 2023 года сформировал новый состав правительства Москвы
27 сентября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о назначении правительства столицы, отправл...