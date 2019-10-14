Другие материалы
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Город (Москва и область)
14.10.2019, 12:37
Станция метро «Выставочная» временно закрыта на вход
14 октября. Mossovetinfo.ru – Станция метро «Выставочная» временно закрыта на вход, сообщает пресс-служба столичного метрополитена. О причинах закрытия станции не сообщается. Пассажирам рек...
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Город (Москва и область)
14.10.2019, 12:16
Власти Москвы опровергли информацию о сокращении воспитателей в детских садах
14 октября. Mossovetinfo.ru – Информация о сокращении воспитателей в детских садах Москвы не соответствует действительности, сообщается на странице столичного департамента образования и науки в Fac...
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Город (Москва и область)
14.10.2019, 11:39
Здоровье машинистов МЦД будут контролировать электронные браслеты
14 октября. Mossovetinfo.ru – Электронные браслеты будут контролировать самочувствие машинистов в поездах Московских центральных диаметров, сообщается на портале mos.ru. Браслеты будут считыв...