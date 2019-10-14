14 октября. Mossovetinfo.ru – Электронные браслеты будут контролировать самочувствие машинистов в поездах Московских центральных диаметров, сообщается на портале mos.ru.



Браслеты будут считывать биологические параметры машиниста. Если он начнет засыпать или почувствует недомогание, браслет автоматически включит в кабине звуковой сигнал и световой индикатор на пульте управления. После этого в течение пяти секунд машинист или его помощник должен с помощью специальной кнопки подтвердить, что он чувствует себя хорошо. Если кнопка не будет нажата, система автоматически остановит поезд.



Кроме браслета, в кабине машиниста будут установлены камеры и диктофоны для аудио- и видеорегистрации. Они будут фиксировать работу локомотивной бригады в течение всей поездки.



Запуск первых двух маршрутов МЦД «Одинцово- Лобня» и «Нахабино – Подольск» запланирован к концу 2019 года.