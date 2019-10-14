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Город (Москва и область)     14.10.2019 11:39

Здоровье машинистов МЦД будут контролировать электронные браслеты

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Теги:  МЦД  безопасность 

14 октября. Mossovetinfo.ru – Электронные браслеты будут контролировать самочувствие машинистов в поездах Московских центральных диаметров, сообщается на портале mos.ru.

Браслеты будут считывать биологические параметры машиниста. Если он начнет засыпать или почувствует недомогание, браслет автоматически включит в кабине звуковой сигнал и световой индикатор на пульте управления. После этого в течение пяти секунд машинист или его помощник должен с помощью специальной кнопки подтвердить, что он чувствует себя хорошо. Если кнопка не будет нажата, система автоматически остановит поезд.

Кроме браслета, в кабине машиниста будут установлены камеры и диктофоны для аудио- и видеорегистрации. Они будут фиксировать работу локомотивной бригады в течение всей поездки.

Запуск первых двух маршрутов МЦД «Одинцово- Лобня» и «Нахабино – Подольск» запланирован к концу 2019 года.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  безопасность 

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