8 октября. Mossovetinfo.ru – Осень в Москве в текущем году будет затяжной, зима наступит позже обычного, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова РАН Владимира Семенова.
По словам Семенова, в последние 30 лет начало зимы сдвигается все больше, в результате осень становится все более продолжительной. Если раньше в ноябре уже ложился снег, то в последние годы в ноябре наблюдается осенняя погода.
Семенов также отметил, что помимо увеличения продолжительности осени, в последние 30 лет теплее становится и лето, температура воздуха в летние месяцы на 2-2,5 градуса выше, чем раньше.
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