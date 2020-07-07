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Город (Москва и область)     08.07.2020 08:18

Зона отдыха с бассейнами появится в парке Северного речного вокзала

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Теги:  благоустройство  парки  Петр Бирюков  Бирюков  парк Северного речного вокзала 

8 июля. Mossovetinfo.ru – Зона отдыха с бассейнами появится в парке Северного речного вокзала. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. 

Зона отдыха будет рассчитана на 200 человек, там будут размещены три бассейна с подогревом. Работы проводятся в рамках масштабного благоустройства парка Северного речного вокзала.

Благоустройство парка началось в декабре. Ранее сообщалось, что его планируется закончить к началу сентября, ко Дню города. Из-за пандемии коронавируса работы останавливали, сейчас они идут ускоренными темпами.


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Карта места

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Теги: 
благоустройство  парки  Петр Бирюков  Бирюков  парк Северного речного вокзала 

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