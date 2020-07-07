Другие материалы
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Город (Москва и область)
08.07.2020, 09:10
Еще шесть московских больниц вернулись к плановому приему пациентов
8 июля. Mossovetinfo.ru – Еще шесть московских больниц вернулись к плановому приему пациентов после перепрофилирования под коронавирусные стационары, сообщается на портале mos.ru. Прием паци...
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Город (Москва и область)
08.07.2020, 08:18
Зона отдыха с бассейнами появится в парке Северного речного вокзала
8 июля. Mossovetinfo.ru – Зона отдыха с бассейнами появится в парке Северного речного вокзала. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Зона отдыха будет рассчитана на 200 ...
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Город (Москва и область)
07.07.2020, 16:19
Проспект Генерала Дорохова построят до конца 2020 года
7 июля. Mossovetinfo.ru – Строительство новой вылетной магистарли – проспекта Генерала Дорохова – планируется завершить до конца 2020 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ...