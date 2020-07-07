8 июля. Mossovetinfo.ru – Зона отдыха с бассейнами появится в парке Северного речного вокзала. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.



Зона отдыха будет рассчитана на 200 человек, там будут размещены три бассейна с подогревом. Работы проводятся в рамках масштабного благоустройства парка Северного речного вокзала.



Благоустройство парка началось в декабре. Ранее сообщалось, что его планируется закончить к началу сентября, ко Дню города. Из-за пандемии коронавируса работы останавливали, сейчас они идут ускоренными темпами.