Власть 19.09.2019, 17:12 Госдума установила акцизы на вейпы и электронные сигареты

С 1 января акциз за все электронные сигареты в России составит 50 рублей за штуку. В 2021 году ставка акциза будет поднята до 52 рублей, с 2022 года – до 54 рублей.

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