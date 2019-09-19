Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек

Лента новостей

20 Сентября

09:32 Маршруты ряда автобусов изменятся с 20 по 24 сентября

09:24 Город (Москва и область) «Круг света», мотофестиваль и марафон: какие улицы перекроют в Москве

08:55 Город (Москва и область) Фестиваль «Круг света» стартует в Москве 20 сентября

08:18 Общество Переменная облачность и холодная погода ожидаются в Москве 20 сентября

19 Сентября

19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы

18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва

17:12 Власть Госдума установила акцизы на вейпы и электронные сигареты

16:23 Город (Москва и область) В Москве 22 сентября ожидается мокрый снег

Календарь новостей

Сентябрь 2019

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
Все даты »
Выберите даты событий:
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре   

Актуальные материалы

19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы

18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва

15:15 Власть Инна Святенко избрана представителем Мосгордумы в Совете Федерации

11:30 Власть Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы

20:14 Власть Руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме избран Николай Зубрилин

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru