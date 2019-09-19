09:32 Маршруты ряда автобусов изменятся с 20 по 24 сентября
09:24 Город (Москва и область) «Круг света», мотофестиваль и марафон: какие улицы перекроют в Москве
08:55 Город (Москва и область) Фестиваль «Круг света» стартует в Москве 20 сентября
08:18 Общество Переменная облачность и холодная погода ожидаются в Москве 20 сентября19 Сентября
19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы
18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва
17:12 Власть Госдума установила акцизы на вейпы и электронные сигареты
16:23 Город (Москва и область) В Москве 22 сентября ожидается мокрый снег
Маршруты изменятся в связи с проведением в Москве фестиваля «Круг света».
В связи с проведением различных мероприятий с 20 по 24 сентября в разное время будут перекрываться для движения транспорта улицы как в центре города, так и в других районах Москвы.
В рамках фестиваля специалисты в области аудиовизуального искусства на время преобразят облик города. Зрители увидят красочные светомузыкальные шоу с использованием лазеров, пиротехники, огня и света.
В течение дня температура воздуха в Москве +8…+10°, по области до +7…+12°.
Прокуратура не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, но считает, что вынесено чрезмерно суровое наказание.
Московская городская Дума (Мосгордума) на первом заседании VII созыва утвердила список председателей комиссий.
С 1 января акциз за все электронные сигареты в России составит 50 рублей за штуку. В 2021 году ставка акциза будет поднята до 52 рублей, с 2022 года – до 54 рублей.
Сообщается, что в воскресенье на Европейскую часть России придет циклон из Скандинавии, который принесет похолодание и сильный порывистый ветер.
Также во время заседания были выбраны два заместителя председателя Мосгордумы, ими стали Николай Губенко и Степан Орлов.
По прогнозам синоптиков, в ночные часы с 19 на 20 и с 20 на 21 сентября в Москве ожидаются заморозки. В связи с этим на дорогах может стать скользко и опасно.
Жилой комплекс в Измайловском проезде строится по индивидуальному проекту и будет состоять из шести отдельно стоящих корпусов различной этажности. В общей сложности в комплексе будет 1025 квартир.
По прогнозам синоптиков, в период с 01:00 до 07:00 пятницы, 20 сентября, в отдельных районах Москвы возможны заморозки.
19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы
18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва
15:15 Власть Инна Святенко избрана представителем Мосгордумы в Совете Федерации
11:30 Власть Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы
20:14 Власть Руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме избран Николай Зубрилин