11:44 Метро Москвы работает в усиленно режиме, 800 сотрудников убирают снег
11:27 Происшествия Тело пожилого мужчины пролежало в квартире в Москве около шести месяцев
09:49 Общество В центре Москвы пройдет сбор в память о погибших при пожаре в Кемерово
09:34 Происшествия Пять человек спасли при пожаре в Щербинке
08:15 Власть Собянин 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы москвичей
07:31 Власть Путин назвал в числе причин пожара в Кемерово преступную халатность и разгильдяйство
07:29 Общество До двух градусов тепла и гололедица ожидаются в Москве 27 марта
06:41 В России Путин прибыл в Кемерово и возложил цветы у сгоревшего ТРЦ, где погибли 64 человека26 Марта
19:02 Происшествия МАДИ его руководителя оштрафовали более чем на 2 млн рублей за нарушения миграционного законодательства
Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снегопада, который обрушился утром 27 марта на город.
На вид мужчине 65-75 лет. Его личность не установлена.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта унес жизни 64 человек, многие из которых – дети.
Пожар произошел на 2-ом этаже 16-ти этажного строящегося здания.
Задать вопросы можно с помощью формы на портале мэра и правительства Москвы.
Президент России начал совещание в Кемерово с минуты молчания, выразив соболезнования близким погибших.
Согласно прогнозам, потепление в столице начнется с воскресенья.
Президент России положил букет роз к стихийному мемориалу, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.
Решением Савеловского районного суда г. Москвы постановление о привлечении должностного лица к административной ответственности оставлено без изменения
Кроме того, решение о высылке российских дипломатов уже приняли Франция, Германия, Латвия, Польша, Украина.
Пожар в торгово-развлекательном центра «Зимняя Вишня» в Кемерово унес жизни 64 человек, многие из которых дети.
Жители долгое время жаловались на неприятный запах на полигоне.
16:31 В мире США высылают 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»
09:55 Город (Москва и область) Полис ОМС теперь можно оформить в режиме онлайн
08:22 Город (Москва и область) Водителям напомнили о сложной дорожной ситуации на юго-востоке Москвы
10:19 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле
15:10 Происшествия Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы
13:00 Город (Москва и область) Как изменятся маршруты автобусов после открытия новых станций салатовой ветки метро
12:04 В России Ряд федеральных СМИ приостановил работу с Госдумой
16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю