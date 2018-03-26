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Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек

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27 Марта

11:44 Метро Москвы работает в усиленно режиме, 800 сотрудников убирают снег

11:27 Происшествия Тело пожилого мужчины пролежало в квартире в Москве около шести месяцев

09:49 Общество В центре Москвы пройдет сбор в память о погибших при пожаре в Кемерово

09:34 Происшествия Пять человек спасли при пожаре в Щербинке

08:15 Власть Собянин 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы москвичей

07:31 Власть Путин назвал в числе причин пожара в Кемерово преступную халатность и разгильдяйство

07:29 Общество До двух градусов тепла и гололедица ожидаются в Москве 27 марта

06:41 В России Путин прибыл в Кемерово и возложил цветы у сгоревшего ТРЦ, где погибли 64 человека

26 Марта

19:02 Происшествия МАДИ его руководителя оштрафовали более чем на 2 млн рублей за нарушения миграционного законодательства

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10:19 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле

15:10 Происшествия Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы

13:00 Город (Москва и область) Как изменятся маршруты автобусов после открытия новых станций салатовой ветки метро

12:04 В России Ряд федеральных СМИ приостановил работу с Госдумой

16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю

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