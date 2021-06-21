41%, так или иначе, признает необходимость принудительной вакцинации – опрос Незыгаря

21 июня. Mossovetinfo.ru – Общественное мнение поляризовано по отношению к теме принудительной вакцинации, показывает опрос, проведенный на популятном телеграмм-канале Незыгарь.



«41% считают, что обязательная вакцинации необходима. Из них 11% говорят о необходимости вакцинации для отдельных категорий профессий. 59% голосуют за добровольную вакцинацию», - показывают данные опроса Незыгаря в котором учтено 86,5 тысяч голосов.



«Позиция поддерживающих обязательную вакцинацию основывается на осознании опасности ковида и непредсказуемой динамике распространения вируса, что, безусловно, представляет угрозу общественной безопасности», - отмечает Незыгарь.



В то же время отмечается, что «в обществе преобладает мнение о необходимости добровольного характера массовой вакцинации».



«Соответственно, принуждающие действия властей воспринимаются скорее негативно и, при активизации их потенциалов, могут привести к росту антирейтингов власти, а также повлиять на ход электоральной кампании», - предполагает Незыгарь.