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Мнения     11.05.2021 17:06

Блокадница Ленинграда назвала Малышеву преступницей после слов о диете

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Теги:  Санкт-Петербург  Ленинград  блокада  Елена Малышева 

11 мая. Mossovetinfo.ru — Председатель общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселева назвала преступными слова телеведущей Елены Малышевой о диете, сообщает портал URA.ru

Ранее телеведущая в социальной сети Instagram написала, что лишний вес у людей появляется от того, что они слишком много едят и привела в пример блокадный Ленинград, где, по ее словам, «толстых не было». Также Малышева написала, что полным людям надо не жаловаться на пенсии, а садиться на диету, так как «худеть можно бесплатно».

Позднее Малышева удалила свое сообщение.

Киселева напомнила, что отсутствие полных людей в блокадном Ленинграде было обусловлено не диетами, а ничтожным количеством хлеба, который выдавали людям.

«Мне кажется преступным сравнение диеты Малышевой и диеты — если это можно назвать диетой, — тех лет», - заявила Киселева.

Также глава общества жителей блокадного Ленинграда подчеркнула, что никогда не пожелала бы Малышевой или ее детям худеть таким же образом, как блокадники.

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Теги: 
Санкт-Петербург  Ленинград  блокада  Елена Малышева 

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