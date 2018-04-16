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Мнения     16.04.2018 15:55

Блокировка Telegram снизит уровень нацбезопасности России - Дуров

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Теги:  Telegram  Дуров  блокировка  мнение 

16 апреля. Mossovetinfo.ru - Блокировка Telegram снизит уровень национальной безопасности России и ухудшит качество жизни 15 миллионов россиян. Об этом бизнесмен и программист Павел Дуров пишет на своей странице в ВК.

Дуров утверждает, что что из-за запрета мессенджера ухудшится жизнь 15 миллионов человек, «так как Telegram без VPN может быть временами недоступен», а террористическая угроза «останется на прежнем уровне», поскольку «экстремисты будут пользоваться шифрованными каналами связи».

Такак как часть личных данных россиян перейдёт из нейтральной к РФ площадки в контролируемые американцами WhatsApp/Facebook ресурсам, то, как отмечает Дуров, - снизится нацбезопасность России.

Сегодня около полудня Роскомнадзор направил операторам связи информацию о блокировке Telegram.

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Теги: 
Telegram  Дуров  блокировка  мнение 

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