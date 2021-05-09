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Мнения     09.05.2021 13:57

Эксперты предупредили о росте цен на жилье в Подмосковье из-за реновации

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Теги:  Московская область  Подмосковье  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации  жилье  реновация  эксперты 

9 мая. Mossovetinfo.ru — В результате запуска программы реновации жилья в Московской области, цены на жилье в Подмосковье вырастут, сообщает ТАСС со ссылкой на мнение экспертов в области недвижимости.

Запуск программы реновации жилья в Московской области губернатор региона Андрей Воробьев анонсировал в конце апреля, в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья.

По мнению экспертов, программа реновации приведет к тому, что будет компенсирован дефицит жилья в Подмосковье, а также к росту качества жилого фонда и городской среды. Однако в силу тех же причин, стоимость жилья в регионе вырастет.

«На данный момент около четверти жилого фонда Московской области находится в состоянии высокого износа. То есть можно аккуратно предположить, что реновация затронет именно эту долю. Конечно, это будет процесс, растянутый по времени, но совершенно точно он вызовет рост цен», - заявила главный аналитик риелторской группы компаний МИЭЛЬ Екатерина Бережнова.

При этом, рост цен будет неоднородным, темпы роста цен на жилье будут различаться в зависимости от пояса удаленности. Наиболее высокий рост цен на жилье возможен в среднем Подмосковье, где на жилье фиксируется наиболее острый дефицит жилья. В этой части региона цены на жилье могут сравняться с ценами в ТиНАО.

В тоже время, директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов выразил мнение, что реновация является единственным способом привести некоторые районы Подмосковья к современным стандартам, так как они строились в советские времена, по устаревшим строительным нормам. Кроме того, реновация поможет развитию бывших промзон, которые попали в зону активной жилищной застройки.

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации  жилье  реновация  эксперты 

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