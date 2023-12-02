Генсек ООН считает убийство замглавы политбюро ХАМАС в Бейруте тревожным развитием событий

3 января — Mossovetinfo.ru — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает убийство замглавы политбюро движения ХАМАС в ходе израильской атаки в Бейруте тревожным развитием событий, заявил во вторник официальный представитель ООН, — сообщает Синьхуа.



"Очевидно, что события развиваются очень тревожно. Я думаю, что это действительно подчеркивает опасность того, о чем только что сказал генеральный секретарь относительно распространения этого (израильско-палестинского) конфликта в более широком регионе", — заявила заместитель официального представителя генсека ООН Флоренсия Сото Ниньо.



"Генеральный секретарь настоятельно призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и принять срочные меры для снижения напряженности в регионе", — сказала она.



По ее словам, А. Гутерриш отметил, что продолжение боевых действий чревато серьезными просчетами со стороны множества действующих лиц. "К сожалению, я думаю, что именно это мы наблюдаем в разных частях региона. Поэтому мы вновь призываем всех членов международного сообщества сделать все от них зависящее, чтобы не допустить эскалации ситуации".



Ранее ХАМАС официально подтвердило гибель аль-Арури в результате атаки израильских беспилотников в Дахии. Вместе с аль-Арури погибли два командира боевого крыла ХАМАС — "Бригад Иззэддина аль-Кассама".



ХАМАС заморозило переговоры с Израилем по освобождению заложников.



Как отмечает телеканал Al Arabiya, глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания охарактеризовал убийство члена руководства группировки Салеха аль-Арури как "террористический акт", назвав его нарушением суверенитета Ливана и усилением враждебности Израиля по отношению к палестинцам.

