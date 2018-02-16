Глава ФИФА: Россия готова к проведению чемпионата мира по футболу на 99%

21 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Глава ФИФА Джанни Инфантино на пресс-брифинге в Лагосе после саммита ФИФА заявил, что «Россия на 99% готова принять у себя чемпионат мира». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.



«Россия на 99% готова принять у себя чемпионат мира, они наносят последние штрихи, и все, кто отправится в Россию, фантастически проведут время», – сказал Инфантино.



Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля.