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Мнения     21.02.2018 02:25

Глава ФИФА: Россия готова к проведению чемпионата мира по футболу на 99%

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Теги:  Россия  ЧМ-2018  футбол  готовность  ФИФА 

21 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Глава ФИФА Джанни Инфантино на пресс-брифинге в Лагосе после саммита ФИФА заявил, что «Россия на 99% готова принять у себя чемпионат мира». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

«Россия на 99% готова принять у себя чемпионат мира, они наносят последние штрихи, и все, кто отправится в Россию, фантастически проведут время», – сказал Инфантино.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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Теги: 
Россия  ЧМ-2018  футбол  готовность  ФИФА 

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