Другие материалы
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Мнения
21.02.2018, 02:25
Глава ФИФА: Россия готова к проведению чемпионата мира по футболу на 99%
21 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Глава ФИФА Джанни Инфантино на пресс-брифинге в Лагосе после саммита ФИФА заявил, что «Россия на 99% готова принять у себя чемпионат мира». Об этом сообщают РИА Новост...
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Мнения
17.02.2018, 09:35
Собянин обогнал Навального в ТОП-15 самых цитируемых российских блогеров за 2017 год
17 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - «Медиалогия» составила рейтинг цитируемости в СМИ российских блогеров за 2017 год – «ТОП-15 самых цитируемых российских блогеров - 2017 год». Согласно рейтингу «Ме...
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Мнения
16.02.2018, 11:19
Жириновский: «пока России будет однопартийная система мы вперед не двинемся»
16 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - По мнению лидера ЛДПР, кандидата в президенты России Владимира Жириновского, «пока в России будет однопартийная система, мы вперед не двинемся». Об этом 16 февраля, Вл...