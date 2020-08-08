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Мнения     08.08.2020 11:53

И.о. губернатора Дегтярев ошибки хочет выдать за фейки

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Теги:  Дегтярев  бюджет  перелеты  бизнес-класс  Фургал  Венедиктов  мнения 

8 августа, Mossovetinfo.ru - После вспыхнувший в соцсетях волны негодования от предложения разрешать хабаровским чиновникам летать в командировки бизнес-классом врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что не собирался принимать такое решение и разговоры об этом - фейк. Об этом он написал в своем телеграм-канале. В то же время Дегтярев не объяснил происхождение опубликованного 7 августа на официальном интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края проекта постановления, возвращающее местным чиновникам возможность летать в командировки бизнес-классом за счет краевого бюджета. Ранее запрет на такие перелеты установил губернатор Сергей Фургал, задержанный 9 июля по подозрению в убийствах.

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Фенедиктов, анализируя ситуацию «с Дегтяревым и перелетами бизнес-класса» делает вывод, что это – «Не фейк».
«С Дегтяревым и перелетами бизнес-класса так.
7 августа в своем Инстаграмме он задает вопрос хабаровчанам - «Сколько денег должен привлечь в регион министр, чтобы летать в Москву бизнес-классом?» (см его инстаграмм)
7 августа же на сайте губернатора опубликован проект постановления, разрешающий чиновникам летать бизнесом за счет краевого бюджета
После волны негодования под обращением Дегтярева он вечером того же дня в своем тлг-канале пишет, что это фейк.
Не фейк». – пишет Венедиктов в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация – сохранены).

Обновлено:  В то же время власти края признали публикацию проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом, назвав это «аппаратной диверсией». 
«Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны», - сообщила пресс-службв краевого правительства.



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Теги: 
Дегтярев  бюджет  перелеты  бизнес-класс  Фургал  Венедиктов  мнения 

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