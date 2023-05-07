Не бояться налетевших на Москву клопов призвал Роспотребнадзор

11 мая - Mossovetinfo.ru - Мелкие клопы, о массовом появлении которых после дождя сообщали жители Москвы, не опасны для здоровья человека и домашних животных, сообщили в Роспотребнадзоре.



«Растительноядные клопы (жуки - ред.), видео с которым сегодня распространяются в социальных сетях, не представляют опасности для здоровья человека и домашних животных. Истребительные мероприятия не требуются», - говорится в сообщении.



Ранее Telegram-каналы сообщали, что Москву после дождя в четверг появилось много летающих насекомых.