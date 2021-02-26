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Мнения     26.02.2021 10:30

Онищенко призвал не затягивать с отменой коронавирусных ограничений для пожилых людей

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Теги:  Геннадий Онищенко  коронавирус  COVID-19  ограничения  снятие ограничений  пожилые 

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора в эфире «Национальной службы новостей» призвал не ждать марта для отмены коронавирусных ограничений, введенных для людей старше 65 лет.

Онищенко отметил, что снижение заболеваемости и рост числа вакцинировавшихся среди пожилых людей позволяет отменить введенные ограничения уже сейчас.

Кроме того, по словам экс-главы Роспотребнадзора, отменять, по сути, уже нечего, так как даже декларируемые ограничения не соблюдаются.

Ранее стало известно, что власти Москвы подготовили план ослабления коронавирусных ограничений введенных для граждан старше 65 лет. Однако решение по этому вопросу планируется принять в марте.

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Теги: 
Геннадий Онищенко  коронавирус  COVID-19  ограничения  снятие ограничений  пожилые 

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