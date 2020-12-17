Путин: нам нужно быть самодостаточными, сильными во всех отношениях

17 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин полагает, что России надо быть сильной во всех отношениях, чтобы не допустить переписывания истории Второй мировой войны. Об этом сказал Путин сказал на ежегодной пресс-конференции отвечая на заданный ему вопрос.



"Чтобы не допустить переписывания истории и вообще какого-либо переписывания, нам нужно быть самодостаточными, сильными во всех отношениях, прежде всего в экономическом плане. Нужно развивать нашу политическую систему с тем, чтобы мы внутри страны чувствовали себя уверенно и чтобы граждане понимали, куда страна двигается, развивается", - сказал Путин.



По словам президента России, надо учитывать интересы страны, выстраивая взаимоотношения на международной арене. "Выстраивать отношения с нашими международными партнерами, исходя из наших интересов и учитывая их.

И не забывать о подвиге, которым наши предки насытили нашу историю не только в период Второй мировой войны и Великой Отечественной, но и за предыдущие столетия. Нам есть чем гордиться",- сказал Путин.



Путин отметил, что "переписывание истории делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам" и "в конечном итоге это пойдет во вред тем, кто это делает".