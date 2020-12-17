 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Мнения     17.12.2020 16:33

Путин: нам нужно быть самодостаточными, сильными во всех отношениях

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  Россия  история  мнение  пресс-конференция 

17 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин полагает, что России надо быть сильной во всех отношениях, чтобы не допустить переписывания истории Второй мировой войны. Об этом сказал Путин сказал на ежегодной пресс-конференции отвечая на заданный ему вопрос.

"Чтобы не допустить переписывания истории и вообще какого-либо переписывания, нам нужно быть самодостаточными, сильными во всех отношениях, прежде всего в экономическом плане. Нужно развивать нашу политическую систему с тем, чтобы мы внутри страны чувствовали себя уверенно и чтобы граждане понимали, куда страна двигается, развивается", - сказал Путин.

По словам президента России, надо учитывать интересы страны, выстраивая взаимоотношения на международной арене. "Выстраивать отношения с нашими международными партнерами, исходя из наших интересов и учитывая их.
И не забывать о подвиге, которым наши предки насытили нашу историю не только в период Второй мировой войны и Великой Отечественной, но и за предыдущие столетия. Нам есть чем гордиться",- сказал Путин.

Путин отметил, что "переписывание истории делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам" и "в конечном итоге это пойдет во вред тем, кто это делает".

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  Россия  история  мнение  пресс-конференция 

Возврат к списку

Лента новостей

16:44 Власть Всем семьям с детьми до 7 лет выплатят по 5 тысяч рублей на каждого ребенка - Путин

16:33 Мнения Путин: нам нужно быть самодостаточными, сильными во всех отношениях

15:43 Власть Пенсии неработающим пенсионерам в 2021 году проиндексируют на 6,3%

14:16 Власть Границы будут открыты, как только позволят врачи - Путин

13:39 Власть Все школы в стране в 2021 году должны получить доступ к скоростному интернету - Путин

Актуальные материалы

23:59 Общество В Москве от коронавируса за все время пандемии скончались более 10 000 человек

17:19 В мире Новое расследование об отравлении Навального может привести к санкциям со стороны США

08:02 В мире 14 декабря коллегия выборщиков США назовет президента страны

13:14 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

17:52 Власть Правительство не намерено распространять льготную ипотеку на вторичное жилье

20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru