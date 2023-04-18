Роскачество: выманивают данные только аферисты

19 апреля, Mossovetinfo.ru - 39% респондентов получают звонки от финансовых мошенников 1-2 раза в неделю, в каждом третьем комментарии в соцсетях люди спрашивали, почему отсутствует вариант “Ежедневно”, - сообщило ИА МОССОВЕТ Роскачество об итогах опроса на тему банковских приложений, проведенного в конце марта Центром цифровой экспертизы Роскачества.



"99% опрошенных не сообщают никому конфиденциальные платежные данные. Тем не менее, о случаях обмана мы слышим каждую неделю из СМИ, ведь мошеннические схемы разнообразны и распознать их не всегда легко", - отмечается в сообщении.



Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества перечисляют, на что обратить внимание при пользовании банковскими приложениями:

1. Авторизоваться в приложении мобильного банка можно при помощи пароля, кода из смс-сообщения и биометрии. Все зависит от выставленных настроек конфиденциальности и предпочтений пользователя. 12% людей из нашего опроса входят в приложение с помощью пароля, а 15% — по отпечатку пальца.

2. Трехзначный код CVV-код на оборотной стороне карты — это ваш личный секрет. Он относится к разряду конфиденциальных данных наряду с ПИН-кодами, паролями и цифрами из смс-сообщений. Их нельзя называть даже сотрудникам банка. Более того, они никогда об этом не попросят. Подобные просьбы могут исходить только от мошенников.

3. Обновления для приложений необходимо скачивать только на официальном сайте банка или из магазинов приложений (Google Play и App Store). 7% респондентов ответили, что просто наберут в поисковике название приложения и скачают его. Но это опасная тактика, ведь есть риск установить вредоносное ПО. Поэтому лучше не переходить по URL-адресам из электронных писем и смс, даже если они внушают доверия. Признаками безопасного интернет-соединения на официальных сайтах являются правильно написанное расширение «https://» и небольшой значок в виде закрытого замка.

4. Приложения для нового смартфона также стоит скачивать только из официальных магазинов и доверенных источников.

5. Общественный Wi-Fi не годится для совершения финансовых операций. Не стоит входить в банковские приложения с помощью бесплатного Wi-Fi в кафе, парках или метро. Опасность в том, что трафик может идти через злоумышленников. Лучше не рисковать и для важных операций использовать мобильный интернет или защищенную сеть дома, на работе.

​​​​​​​6. Настоящие сотрудники банка никогда не попросят раскрыть платежную информацию. Выманивают данные только аферисты.