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Мнения     17.03.2021 10:24

Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю к концу десятилетия

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Теги:  Госдума  четырехдневная рабочая неделя 

17 марта. Mossovetinfo.ru – К концу текущего десятилетия Россия перейдет на четырехдневную рабочую неделю, заявил в интервью АГН «Москва» член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

«У меня нет сомнений, что до конца этого десятилетия мы перейдем на четырехдневную рабочую неделю, думаю, что переход начнется уже в ближайшее время» - заявил Вострецов.

При этом, депутат отметил, что варианты перехода - вопрос дискуссионный, а сам переход может проходить поэтапно. Вначале на четырехдневку могут перевести женщин, однако есть вариант, при котором на четырехдневную рабочую неделю могут перейти все сразу. Кроме того, возможно, что часть профессий продолжит работу в пятидневном режиме.

Вострецов также подчеркнул, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю важно сохранить уровень заработной платы, которая должна остаться на том же уровне, что и при пятидневной рабочей неделе.

Ранее московский омбудсмен Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин, чтобы оставить им больше времени на семью.

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Теги: 
Госдума  четырехдневная рабочая неделя 

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