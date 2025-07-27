Другие материалы
Мнения
26.08.2025, 11:20
Си Цзиньпин: продвижение отношений КНР и РФ — источник мира во всем мире
26 августа — Mossovetinfo.ru — Китайско-российские отношения являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегическ...
Мнения
12.08.2025, 10:13
Информационная война «за прошлое, настоящее и будущее» идет в мире – Захарова
12 августа — Mossovetinfo.ru — Информационная война в мире идет одновременно за прошлое, настоящее и будущее, от ее и...
Мнения
27.07.2025, 10:18
Усилия по избавлению основных СМИ США от либеральной привязанности активизировали власти страны - Рейтер
27 июля — Mossovetinfo.ru — Комментарии главы Федеральной комиссии по связи США говорят о том, что власти «активизир...