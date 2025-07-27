 
Актуальные темы: переговоры
Мнения     26.08.2025 11:20

Си Цзиньпин: продвижение отношений КНР и РФ — источник мира во всем мире

26 августа — Mossovetinfo.ru — Китайско-российские отношения являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегически наполненными среди крупных держав, является источником мира во всем мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщает агентство Синьхуа.

«Отношения между Китаем и Россией являются самыми стабильными, зрелыми и стратегически насыщенными среди отношений между великими державами в сегодняшнем мире перемен и трансформаций. Последовательное продвижение развития отношений между Китаем и Россией на высоком уровне соответствует коренным интересам народов двух стран и является источником стабильности для мира во всем мире», — сказал председатель КНР.

Также председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что Китай и Россия будут активно обмениваться опытом в области государственного управления и законодательства и отметил, что сотрудничество в законодательной сфере является неотъемлемой частью китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

