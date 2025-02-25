3 марта — Mossovetinfo.ru — Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал американцев беспокоиться о внутренн...

28 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в пятницу в Белом ...