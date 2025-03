3 марта — Mossovetinfo.ru — Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал американцев беспокоиться о внутренних проблемах, в частности, мигрантах и наркобаронах, а не о президенте России Владимире Путине. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. Также Трамп полагает, что не решив проблему незаконной миграции США могут деградировать до уровня Европы.«Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну. Чтобы мы не пришли к тому, к чему пришла Европа», — написал Трамп.На своей инаугурации в январе 2025 года Трамп пообещал немедленно прекратить проникновение нелегалов на территорию США и заняться высылкой миллионов мигрантов. Из-за шаткого положения на южной границе страны он объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации.После вступления в должность Президента США 20 января Трамп подписал ряд указов, направленных на противодействию незаконной миграции.Указ Securing Our Borders («Защита наших границ») ставит целью возобновление строительства пограничной стены между Мексикой и США и возрождение политики Remain in Mexico («Оставайтесь в Мексике»). Этот протокол, впервые введенный в 2019 году, требует от соискателей убежища, которые оказались в США, перейдя наземную границу с Мексикой, ожидать рассмотрения их дел на территории Мексики.Трамп также подписал указ Designating Cartels And Other Organizations As Foreign Terrorist Organizations («О признании картелей иностранными террористическими организациями»), что наделяет правоохранительные органы США дополнительными полномочиями в борьбе с мексиканскими преступными группировками.27 января газета The Washington Post сообщала, что новая администрация США дала иммиграционной службе указание увеличить число задерживаемых нелегалов до 1,5 тысячи человек за день. В это же время СМИ сообщали, что количество попыток незаконно пересечь границу со стороны Мексики снизилось до 600 в сутки, это рекордно низкий показатель за последние годы.В начале февраля СМИ написали, что администрация Трампа рассматривает возможность запрета въезда мигрантам на территорию США под предлогом борьбы с распространением туберкулеза и кори.Напомним, что с 5 февраля 2025 года в России начал действовать режим высылки (Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ). Этот правовой режим распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в России незаконно.