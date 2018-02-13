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Мнения     13.02.2018 14:05

В Кремле прокомментировали сообщения о возможной гибели в Сирии сотен российских граждан

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Теги:  Россия  Сирия  Песков  мнение  ЧВК  Вагнер  Путин  Гиркин  СМИ 

13 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что публикации в СМИ возможной гибели в Сирии сотен российских граждан нуждаются в проверке и также в информации от оборонных ведомств. Песков не подтвердил и не опроверг информации о массовой гибели россиян в Сирии.

«Как вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации, которые принимают участие в операции Вооружённых сил, ВКС России в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем, рекомендуем по этим вопросам обращаться в Министерство обороны — в наше оборонное ведомство», - сказал Песков журналистам во время телефонного брифинга.

Песков подчеркнул, что публикующиеся данные необходимо проверить. «Безусловно, вот эти сообщения СМИ, конечно, они нуждаются в верификации», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о заявлении кандидата в президенты России Григория Явлинского, который попросил президента России Владимира Путина разъяснить поступающую информацию о гибели россиян в Сирии, пресс-секретарь президента, по информации РИА Новости сказал: «Мы оперируем с вами информацией, опубликованной в СМИ. Я не думаю, что у господина Явлинского есть какие-то более надежные источники информации. Но в данном случае мы призываем все-таки не использовать сообщения СМИ, как первоисточник. И, конечно же, все-таки, давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится достаточное количество наших соотечественников, россиян. И, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно». 

Ранее сообщалось, что «в зоне ударов, нанесенных 7 февраля США, «под видом сирийцев», «потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых», ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения ЧВК «Вагнера». По последующим неподтвержденным данным количество погибших называлось от двух до шести сотен человек.

Минобороны эти сообщения и вопросы не комментировало.

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Теги: 
Россия  Сирия  Песков  мнение  ЧВК  Вагнер  Путин  Гиркин  СМИ 

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