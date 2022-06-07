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Мнения     07.06.2022 08:26

В парке «Покровское-Стрешнево» началась реставрация главного дома усадьбы

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Теги:  Покровское-Стрешнево  реставрация  благоустройство  мнения 

7 июня. Mossovetinfo.ru - На фасаде и кровле главного дома в усадьбе парке «Покровское-Стрешнево» начались работы по реставрации. «Здание XVIII–XIX веков — уникальный памятник истории и архитектуры — остро нуждалось в реставрации», отмечают в горадминистрации.

В то же время жители СЗАО Москвы продолжают требовать от городских властей изменить методы «благоустройства» парка. Как показывают Еженедельные отчеты о приеме обращений жителей города Москвы ЦЕНТРОМ МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, жалобы жителей северо-запада по данной тематике стали в мае наиболее заметной темой, многократно превышающие обращения москвичей из других округов. В своих обращениях «против благоустройства ПИП "Покровское-Стрешнево" в целом», «Против благоустройства родника "Царевна Лебедь" в Покровском – Стрешнево» москвичи в том числе пишут: «Остановить все работы на основании постановления Правительства Москвы о выводко-гнездовом периоде и запрете на проведение всех работ в период с 1 апреля по 31 июля (ПИП «Покровское-Стрешнево»)»; «Не устанавливать бордюры, спуски к родникам сделать из дерева, не делать каптаж родника (ПИП «Покровское-Стрешнево»)» и пр.

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Карта места

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Теги: 
Покровское-Стрешнево  реставрация  благоустройство  мнения 

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