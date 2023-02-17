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Мнения     17.02.2023 07:33

В посольстве России: слова Нуланд о Крыме - "натравливание киевских преступников на Крым"

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Теги:  Крым  Россия  Украина  Нуланд 

17 февраля, Mossovetinfo.ru - "Высказывания высокопоставленного представителя госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму - четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт", - говорится в комментарии пресс-секретаря Посольства России в США И.В.Гиренко, размещенном на сайте посольства. Комментарий был вызван словами заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая выступила во время виртуальной дискуссии, проведенной Фондом Карнеги.

"Самое главное, это не просто риторика Вашингтона, а конкретные действия. США активно снабжают Киев современными комплексами, которые используются для поражения российских регионов. Консультируют украинских военачальников. Де-факто вместе с ними планируют операции. Участвуют в наведении на цели вооружений, что открыто признают и американские эксперты.
Натравливание киевских преступников на Крым - это то же самое, что подталкивание их к атаке на Москву или Владивосток. Расцениваем подобную позицию Вашингтона как неприкрытое проявление воинственного настроя Соединенных Штатов по отношению к нашей стране", - также говорится в комментарии пресс-секретаря Посольства России в США.

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Теги: 
Крым  Россия  Украина  Нуланд 

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