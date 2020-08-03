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Мнения     03.08.2020 10:26

Венедиктов разъяснил почему в эпоху транзита силовики мочат Собянина

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Теги:  Собянин  транзит  конфликт элит  наследники  силовики  Венедиктов  мнение 

3 августа, Mossovetinfo.ru - В эпоху транзита силовики мочат мэра Москвы Сергея Собянина поскольку он является их конкурентом во внутриэлитной разборке. Такое мнение главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов высказал 1 августа в передаче "В гостях: Алексей Венедиктов" (12:05) отвечая на вопрос Данияра Сулейменова: "Почему силовики мочат Собянина?".

 Полный текст ответа:
"А.Венедиктов― Могу еще раз повторить. О’кей. Мы в эпоху транзита. И никакие изменения в Конституции в головах людей, что транзит может наступить завтра, не отменили. У условных силовиков, Данияр, есть кандидаты свои на «наследника», и в число этих кандидатов не входит Сергей Семенович Собянин. Сергей Собянин является конкурентом наследникам от «партии изоляции», как ее называют «партией служения» — от партии силовиков. Поэтому его и мочат. Правильно вы всё видите. Правильно, за этим надо наблюдать. Это их внутриэлитная разборка. Но это факт. Этого слепой уже только не видит. Потому что транзит никуда не делся. Собянин — один из кандидатов. Нет никаких вопросов. Особенно он показал себя как управленец в момент начала эпидемии. О набрал себе весу, набрал себе доверия и набрал себе врагов среди тех, кто может быть так: «А если будет Собянин, я-то где буду? Не-не, я лучше с Володиным». Ну, условно, или не условно".

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Теги: 
Собянин  транзит  конфликт элит  наследники  силовики  Венедиктов  мнение 

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