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Мнения     17.02.2021 01:58

Выборы в Госдуму в Москве будут сложными для провластных кандидатов - глава ФоРГО

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Теги:  Госдума  Госдума 2021  Москва  выборы  округа  эксперты  мнения 

17 февраля. Mossovetinfo.ru - Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), координатор экспертного совета "Единой России" Константин Костин согласен с мнением, что избирательная кампания в Госдуму в Москве действительно будет сложной для провластных кандидатов.

"Уровень проблемности каждого конкретного округа в решающей степени будет зависеть от итоговой кандидатской конструкции, а не от показателей социального самочувствия и протестного потенциала", - сказал К.Костин, комментируя газете "Коммерсантъ" выводы экспертов НИЦ "Особое мнение" в докладе о ситуации в Москве перед осенними выборами.

Согласно выводам доклада экспертов НИЦ "Особое мнение", самыми трудными для провластных кандидатов в Госдуму в Москве будут пять из 15 столичных одномандатных округов — Ленинградский №198, Перовский №204, Преображенский№205, Тушинский №206 и Центральный №208.

Авторы доклада отмечают, что несмотря на публичный отказ ЕР от "договорных округов", Ленинградский округ №198 вполне может быть отдан "Справедливой России" (СР), поскольку действующий депутат Госдумы в округе №198 Галина Хованская (СР) намерена баллотироваться на предстоящих выборах.

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Теги: 
Госдума  Госдума 2021  Москва  выборы  округа  эксперты  мнения 

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