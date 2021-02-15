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Мнения
17.02.2021, 01:58
Выборы в Госдуму в Москве будут сложными для провластных кандидатов - глава ФоРГО
17 февраля. Mossovetinfo.ru - Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), координатор экспертного совета "Единой России" Константин Костин согласен с мнением, что избирательная кампания в Госд...
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Мнения
15.02.2021, 20:42
Собянин задумался о возобновлении массовых мероприятий в Москве
15 февраля. Mossovetinfo.ru – Массовые мероприятия в Москве возобновятся, если ситуация с коронавирусом будет улучшаться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе церемонии награждения премии города Мо...
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Мнения
15.02.2021, 16:32
Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Россией
15 февраля. Mossovetinfo.ru – Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз последовательно разрывает отношения с Россией. «В принципе, любому мало-мальски интересующемуся си...