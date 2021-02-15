Мнения 15.02.2021, 20:42 Собянин задумался о возобновлении массовых мероприятий в Москве

15 февраля. Mossovetinfo.ru – Массовые мероприятия в Москве возобновятся, если ситуация с коронавирусом будет улучшаться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе церемонии награждения премии города Мо...