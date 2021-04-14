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Мнения     14.04.2021 12:02

За I квартал автомобили в России подорожали на 8%, рост цен продолжится

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Теги:  автомобили  цены  рост цен  прогноз 

14 апреля. Mossovetinfo.ru — За первые три месяца 2021 года стоимость автомобилей в России выросла на 8% и в дальнейшем рост цен продолжится, сообщает РИА Новости со ссылкой на игроков авторынка и экспертов.

Рост цен будет обусловлен инфляцией, падением рубля, возникшем из-за пандемии дефицитом автомобилей, а также повышением утилизационного сбора на 25%. Несмотря на то, что пока увеличения сбора не произошло, производители уже начали включать его в стоимость автомобилей.

Кроме того, ажиотажному спросу на автомобили, и как следствие - росту цен на них, способствует желание получить дешевый автокредит. Ранее стало известно, что правительство продлило программу льготного автокредитования и намерено расширить список льготников

Таким образом, к концу года стоимость автомобилей может вырасти до 10%, причем во всех сегментах - как в люксовых и премиальных, так и в бюджетном.

Понижения же цен на автомобили возможно не ранее II квартала 2022 года.

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Теги: 
автомобили  цены  рост цен  прогноз 

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