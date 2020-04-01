Власть 01.04.2020, 19:21 Путин разрешил правительству РФ вводить режим ЧС

Документ подготовлен для урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.

Власть 01.04.2020, 16:51 Мосгордума сможет проводить заседания дистанционно в условиях режима повышенной готовности

Мосгордума внесла изменения в регламент своей работы, определяющий обеспечение ее деятельности в условиях режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации и иных неотложных обстоятельств.