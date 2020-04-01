19:39 На карантине из-за коронавируса в РФ находятся более 3,3 млн человек - Путин
19:21 Власть Путин разрешил правительству РФ вводить режим ЧС
18:34 Город (Москва и область) Блокировка Москвы и Подмосковья из-за коронавируса не планируется - Воробьев
17:57 В России Минюст предлагает приостановить регистрацию браков в России до июля
17:50 В России Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы республики из-за коронавируса
16:51 Власть Мосгордума сможет проводить заседания дистанционно в условиях режима повышенной готовности
16:49 Город (Москва и область) В Москве откроют еще один стационар для заразившихся коронавирусом
15:33 В России Российские призывники отправятся к местам службы не раньше 20 мая
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В Россию с 11 марта въехали более 825 тысяч человек, ожидается возвращение еще почти 20 тысяч граждан.
Документ подготовлен для урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.
По словам Вороьбева, власти Москвы и Подмосковья ведут максимально согласованную политику, так как Москва и область являются единым столичным регионом.
По мнению Минюста, к 1 июля предположительно может миновать опасность, связанная с коронавирусом.
С 5 апреля въезд и выезд из Чечни будут полностью закрыты.
Мосгордума внесла изменения в регламент своей работы, определяющий обеспечение ее деятельности в условиях режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации и иных неотложных обстоятельств.
Завершить работы по перепрофилированию корпуса планируется 14 апреля.
В связи с распространением в России коронавирусной инфекции в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправки призывников в войска были изменены.
Мосгордума вносит поправки в Кодекс Москвы об административных правонарушениях.
Двухсекционный семиэтажный дом на 148 квартир с подземной парковкой строится по индивидуальному проекту на Открытом шоссе.
Порядок домашнего лечения от коронавируса, первоначально введенный до 30 марта, продлен до 6 апреля.
Общее количество людей, зараженных коронавирусом в Подмосковье выросло до 134.
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
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10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений