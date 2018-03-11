14:27 Город (Москва и область) Московский культурный форум пройдет в Москве с 23 по 25 марта.
11:14 Город (Москва и область) Сайт Мосэкомониторинга заработал в тестовом режиме
11:08 Фестиваль «Московская весна A Cappella» пройдет с 27 апреля по 9 мая
10:44 На улицах Москвы появятся «умные» фонари
10:04 Город (Москва и область) Оборудование для 382 школ Москвы закупят через электронные акционы
09:58 Город (Москва и область) Москву в конце недели ждут сильный снегопад и январские морозы
09:12 В России Ровно 100 лет назад столицу перенесли из Петрограда в Москву
08:55 Город (Москва и область) Температура воздуха в Москве поднимется 12 марта до нули градусов11 Марта
20:17 Происшествия Собаки закусали насмерть мужчину в Подмосковье
За три дня в «Манеже» будут представлены более 500 организаций, пройдет свыше 1300 концертов, презентаций, мастер-классов и творческих встреч.
Дальнейшая модернизация и расширение функционала сайта будет проводиться без его отключения.
Конкурс !Московская весна A Cappella! объединяет исполнителей, работающих в жанре a capella.
Не покидая территорию центра, специалисты могут контролировать нагрузки и регулировать напряжение в сетях, включать и отключать наружное освещение и праздничную подсветку.
Оборудование закупят в рамках проекта «Техносфера современной школы».
В выходные ударят январские морозы – под утро до -15…-20°, днем -5…-10°, что аномально низко.
В Москву из Петрограда переезжает правительство большевиков и Москва становится столицей РСФСР.
Температура воздуха в столице 0…-2°, по области -4…+1°.
11 марта в поселке Курсаково Истринского района обнаружено тело местного жителя с рваными ранами тела, характерными при укусах собак.
Попасть на прием могут молодые люди от 14 до 30 лет.
Неизвестные взломали тамбурную и входную двери, вскрыли три сейфа и украли 2 миллиона рублей, 4 тысячи евро и личное имущество.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
09:58 Город (Москва и область) Москву в конце недели ждут сильный снегопад и январские морозы
19:48 Город (Москва и область) Собчак на митинге в Волоколамске потребовала закрыть местный полигон мусора
11:01 В России Путин рассказал о своем отношении к российской оппозиции
17:00 В мире IAAF не стала восстанавливать членство ВФЛА
11:46 Город (Москва и область) В рамках фестиваля «Мос/Еда!» пройдут 30 бесплатных экскурсий
09:31 Город (Москва и область) Парковка в Москве с 8 по 11 марта будет бесплатной
09:02 В мире «Оскар»-2018. Список победителей
18:37 Происшествия Толкнувший Собчак гражданин НЕ является официальным помощником председателя Мосгордумы