14 июля. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 14 июля в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, во второй половине дня вторника в Москве может выпасть до 55 миллиметров осадков. Кроме того, сильные осадки ожидаются в последующие дни. Со вторника по четверг в столице может выпасть более 2/3 месячной нормы осадков.
Помимо дождей, сильная облачность приведет к снижению температуры, воздух остынет до +18…+21°. Ранее сообщалось, что очередное потепление придет в Москву к 20-м числам июля.
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