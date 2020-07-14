 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Общество     14.07.2020 10:19

14 июля в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды  осадки  дожди 

14 июля. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 14 июля в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня вторника в Москве может выпасть до 55 миллиметров осадков. Кроме того, сильные осадки ожидаются в последующие дни. Со вторника по четверг в столице может выпасть более 2/3 месячной нормы осадков.

Помимо дождей, сильная облачность приведет к снижению температуры, воздух остынет до +18…+21°. Ранее сообщалось, что очередное потепление придет в Москву к 20-м числам июля.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды  осадки  дожди 

Возврат к списку

Лента новостей

11:15 Происшествия Полиция в Москве пресекла сбыт незарегистрированных лекарств и медицинских изделий

10:19 Общество 14 июля в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков

10:02 Город (Москва и область) Специальные автобусные маршруты запустили в Москве на время ремонта поликлиник

09:28 Город (Москва и область) В Подмосковье возобновили выдачу льготных путевок в санатории

09:17 Город (Москва и область) Парки Москвы пригласили москвичей на водные прогулки

Актуальные материалы

10:02 Город (Москва и область) Специальные автобусные маршруты запустили в Москве на время ремонта поликлиник

23:25 Город (Москва и область) На допвыборах мундепов 13 сентября в Москве будет электронное голосование

10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев

11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено

09:05 Происшествия В Рузском районе Подмосковья прорвало дамбу, затоплены жилые дома

08:27 Происшествия Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в убийствах

18:25 Город (Москва и область) Кафе и рестораны заработают в Подмосковье в полном объеме с 25 июля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru