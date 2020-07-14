14 июля. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 14 июля в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, во второй половине дня вторника в Москве может выпасть до 55 миллиметров осадков. Кроме того, сильные осадки ожидаются в последующие дни. Со вторника по четверг в столице может выпасть более 2/3 месячной нормы осадков.



Помимо дождей, сильная облачность приведет к снижению температуры, воздух остынет до +18…+21°. Ранее сообщалось, что очередное потепление придет в Москву к 20-м числам июля.