9 сентября. Mossovetinfo.ru - 40-летняя жительница подмосковного Чехова Елена Илючик родила 14-го ребенка, сообщает «Московский комсомолец».
Ильючик сообщила, что познакомилась с мужем в 22 года и в 23 родила первого ребенка. Теперь в ее семье 8 мальчиков и 6 девочек. В этот раз Елена родила девочку. Причем, по словам многодетной мамы, останавливаться она не собирается, и хочет родить и 15-го ребенка.
Елена также рассказала, что она сама росла в многодетной семье, у ее матери было 9 родных детей и 7 приемных, а сейчас ее мать - бабушка 43 внуков и внучек.
Также Елена Ильючик рассказала, что она награждена орденом «Материнская слава» и получила от государства две квартиры.
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