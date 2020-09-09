9 сентября. Mossovetinfo.ru - 40-летняя жительница подмосковного Чехова Елена Илючик родила 14-го ребенка, сообщает «Московский комсомолец».



Ильючик сообщила, что познакомилась с мужем в 22 года и в 23 родила первого ребенка. Теперь в ее семье 8 мальчиков и 6 девочек. В этот раз Елена родила девочку. Причем, по словам многодетной мамы, останавливаться она не собирается, и хочет родить и 15-го ребенка.



Елена также рассказала, что она сама росла в многодетной семье, у ее матери было 9 родных детей и 7 приемных, а сейчас ее мать - бабушка 43 внуков и внучек.



Также Елена Ильючик рассказала, что она награждена орденом «Материнская слава» и получила от государства две квартиры.