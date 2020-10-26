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Общество     26.10.2020 00:13

Аномально теплая и сухая погода ожидается в Москве до конца рабочей недели

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Теги:  погода  прогноз погоды 

26 октября. Mossovetinfo.ru – В течение почти всей рабочей недели в Москве будет держаться аномально теплая и сухая погода, сообщает центр погоды «Фобос».

С понедельника по четверг в Москве ожидается в основном ясная погода, температура воздуха в дневное время будет достигать +10…+13⁰.

В пятницу в Москву придут тучи, солнце пропадет, температура понизиться до +7…+10⁰. При этом, осадков в пятницу по-прежнему не ожидается.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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