26 октября. Mossovetinfo.ru – В течение почти всей рабочей недели в Москве будет держаться аномально теплая и сухая погода, сообщает центр погоды «Фобос».



С понедельника по четверг в Москве ожидается в основном ясная погода, температура воздуха в дневное время будет достигать +10…+13⁰.



В пятницу в Москву придут тучи, солнце пропадет, температура понизиться до +7…+10⁰. При этом, осадков в пятницу по-прежнему не ожидается.