10 января. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 11 и 12 января в Москве ожидается аномально теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».



В субботу, 11 января в Москве ожидается пасмурная погода, температура воздуха опустится до -1°.



В воскресенье, 12 января в Москве вновь потеплеет, в дневное время температура поднимется +1…+2°, пройдет дождь, который будет разрушать образовавшийся снежный покров.