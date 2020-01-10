10 января. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 11 и 12 января в Москве ожидается аномально теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».
В субботу, 11 января в Москве ожидается пасмурная погода, температура воздуха опустится до -1°.
В воскресенье, 12 января в Москве вновь потеплеет, в дневное время температура поднимется +1…+2°, пройдет дождь, который будет разрушать образовавшийся снежный покров.
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